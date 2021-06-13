【本報訊】丹麥中場基斯甸艾歷臣於上周六的歐洲國家盃賽事中突然暈倒，心臟更一度停頓。香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德博士（圖）指，沒有症狀下難發現心臟病，市民亦應要有急救知識，隨時可救人一命。

雷博士指，沒有病徵的情況下很難發現心臟問題，他說：「如果是傷風感冒，也會有咳嗽等症狀。根據國際足協資料，少於兩成這些患者有心口痛等明顯症狀，很難找出來。」

雷博士又指，因難發現病徵，所以國際足協重視球員家族病史，如家人有心臟病、冠心病等，須做詳細檢查。雷博士亦讚揚執法球證安東尼泰萊反應快，他說：「球證立即讓急救員入場，也幸運，艾歷臣倒下的位置與球證接近，好快有急救員帶同心臟除顫器入場，在急救員未到前，已有隊醫在為艾歷臣做心外壓。在沒有呼吸和脈搏下，心臟除顫器可作急救，再送往醫院治療。」

雷博士認為，艾歷臣只有29歲，估計是先天性心臟病。他又指，如果市民日常遇到這些情況，也有方法可以幫助別人，「球隊最好有人持急救證書，如沒有急救知識，可以跑去最近的場地找個自動體外心臟去顫器（AED），沒有接受訓練的人也懂得使用。

如沒有AED機，可先做心外壓，早幾年消防署的『任何仁』也有教，沒有任何支援時可以先做心外壓，這是一般市民應要有的知識。」