【E組】

歐國盃開賽前，西班牙曾被賭波公司列為奪標大熱，但隨着各隊公佈球員名單，「狂牛兵團」的奪標賠率就開始回落，這支前冠軍賽前受不同問題影響，除鋒線依然欠火力，也有主力確診新冠肺炎，幸問題未算嚴重，今晚在E組首戰尾場有足夠實力小勝瑞典打響頭炮。

西班牙出戰決賽周前安排兩場友賽，先與葡萄牙踢成0:0，上場以4:0大勝立陶宛，不過，中場布斯基斯及馬高斯洛蘭迪日前先後染疫，前者病情不嚴重或只錯過分組賽，後者經進一步檢測後證實為假陽，相信今對瑞典仍有望候命。為防球隊受疫情影響兵源，教練安歷基急召入多名邊緣國腳跟操，但賽前更困擾西班牙陣營的，可能是鋒線並不銳利。西媒指球隊友賽葡萄牙，以艾華路莫拉達為首的鋒線銳利度不足，且看正賽表現會否改善。

瑞典仍以老兵支撐大局，外圍賽作客曾淨吞西班牙三蛋，此戰有祖雲達斯翼鋒古路施夫斯基染疫，爭勝要靠皇家蘇斯達前鋒阿歷山大伊沙克，惟整體戰力已見頂，首戰對出線熱門西班牙，如能減少失球已有交代。

同組另一場，由羅拔利雲度夫斯基作重心的波蘭在頭場遇斯洛伐克，前者牌面上稍佔優，而以老帶新的斯國透過附加賽取得出線席位，基本上已達標，此戰輕裝上陣未必會大敗。

鄭兆聰（now Sports足球評述員）