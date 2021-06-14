尼馬周日射入12碼及交出1次助攻，帶領衞冕的巴西在美洲國家盃揭幕戰以3:0大勝受到新冠病毒影響的委內瑞拉，順利旗開得勝。

今屆美洲盃原本由哥倫比亞和阿根廷合辦，但哥國早前爆發反政府示威，阿根廷則因疫情嚴峻而無法主辦，南美足協在賽事展開前約兩星期終宣佈由巴西接手，所有賽事閉門進行。

揭幕戰由巴西迎擊委內瑞拉，但客軍上周六有12名職球員確診新冠病毒，當中包括8名球員，但在緊急補選15名球員後，在最多可以有12名後備之下仍只有7名後備球員可候命。

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