蘇格蘭vs捷克

比賽地點：格拉斯哥咸普頓公園球場

開賽時間：6月14日晚上9點

本港直播電視台：now616及618台

蘇格蘭

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

捷克

缺陣傷兵：／

上陣成疑：施魯斯特卡、卡拿斯

停賽：／

軍情簡評

蘇格蘭未增傷兵，幾名英超Big 6的球員如安德魯羅拔臣、麥湯米尼、基蘭泰亞尼及比利基莫亞都可候命。捷克兩名正選中堅施魯斯特卡與卡拿斯賽前都傳未完全傷癒，未知會否影響後防穩定性。

賽前論戰

安德魯羅拔臣（蘇格蘭後衞）：我已看過幾場比賽，不管是每四年或第一次參加的球隊，就像北馬其頓一樣，當你代表國家出戰，就會有所激情。我們很多人都踢過大型比賽，會好好控制情緒，但我顯然現在很興奮。

真保尼爾（捷克後衞）：我們不會放棄進攻，不可以退縮，而是要適當地回後防守，因為蘇格蘭擁有高大和衝刺力強的前鋒，他們可以在空中贏得第一點觸球的優勢。我們從一開始備戰，就非常專注，知道第一場比賽可能是決定性的。

波蘭vs斯洛伐克

比賽地點：俄羅斯聖彼德堡球場

開賽時間：6月15日凌晨12點

本港直播電視台：now616及618台

波蘭

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

斯洛伐克

缺陣傷兵：／

上陣成疑：咸錫

停賽：／

軍情簡評

波蘭未有傷兵問題，羅拔利雲度夫斯基將正選攻堅，但失去因傷落選的拍檔米利克可能會有點勢孤力薄。斯洛伐克靈魂咸錫應可擺脫小腿傷患，有他在陣軍心也較定。

賽前論戰

保羅蘇沙（波蘭教練）：我的所有球員都準備就緒，狀態也好。我們希望首仗拿下3分，也沒有猶豫不決我的正選11人是那些球員，最多只會有一、兩個變化。

咸錫（斯洛伐克中場）：我的情況很好，很期待這場比賽到來。怎樣才算好的賽果？不落敗是首要目標，我們會竭盡所能。

西班牙vs瑞典

比賽地點：西維爾奧林匹克球場

開賽時間：6月15日凌晨3點

本港直播電視台：now616及618台

西班牙

缺陣傷兵：布斯基斯

上陣成疑：艾達馬查奧爾

停賽：／

瑞典

缺陣傷兵：古路施夫斯基

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

兩軍各有布斯基斯及古路施夫斯基因確診新冠肺炎鐵定缺陣。西班牙改由佐迪艾巴披上隊長臂章，中堅拿樸迪則改為代表西班牙後首次在大賽披甲，但狼隊翼鋒艾達馬查奧爾剛傷癒，預計最多先任後備。

賽前論戰

安歷基（西班牙教練）：我已經或多或少在腦海中確定了正選陣容，但總會有幾個球員，或因受傷緣故而未確定。不過，我不會因此失眠，只是明天吃午飯談戰術時，這些問題將會在我腦海裏浮現出來。

施巴斯坦拿臣（瑞典中場）：對陣西班牙，無論比數和當前比賽狀態如何，你都必須在90分鐘保持集中。如果你犯了一個錯誤，只要你放鬆一次，他們就會立即懲罰你。

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