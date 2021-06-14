太陽周日在NBA季後賽次圈第四回合，以作客以125:118擊敗金塊，並以場數4:0晉級。首次參加季後賽便成功躋身西岸決賽的D卜克（Devin Booker）認為，上季在迪士尼「泡泡賽區」的經歷相當寶貴，而基斯保羅（Chris Paul、CP3）與克魯達（Jae Crowder）的加盟，亦大大加速了球隊的成長。

「我已等待了很長時間，這是季後賽，很多人都說，我根本沒有過有意義的籃球賽，我未有足夠實力等等，這正是我證明自己的機會。我們全隊打成一片，並有CP3與克魯達這樣的領袖，還有蒙迪威廉士（Monty Williams）教練的協助。我們都樂在其中。」今仗有34分及11個籃板球的D卜克說。

太陽上季在奧蘭多「泡泡賽區」進行的排名賽取得8勝0負，雖然最終無緣晉級季後賽，但D卜克認為這段經歷令球隊建立爭勝文化，非常重要。他說：「老實說，我認為我們在奧蘭多建立了球隊的文化，以及隊友間的兄弟情誼。到休季的時候，我們又得到CP3與克魯達等球員加盟，令我們得到了今日的成就。」

對於CP3為他帶來的影響，D卜克直言難以清楚說明，但強調對方無論在球場內外都是很好的榜樣。「看看他的日常生活，看他如何打理自己的生意，看他如何照顧自己的身體，我們所有人都希望達到他的成就。能夠跟他成為後場拍檔，每日跟他學習，我可以像海綿一樣吸收，對我的球技大有幫助。」

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