丹麥球星基斯甸艾歷臣上周六在歐國盃首戰，43分鐘準備迎接界外球時突然倒下並失去意識，球證立即需要吹停比賽，隊醫入場需要對這名中場進行心外壓。艾歷臣在搶救後回復意識，可以自主呼吸，送院後情況穩定。有傳媒就引述艾歷臣首次就事件開腔，並表明不會放棄。

《米蘭體育報》引述艾歷臣表示：「謝謝所有人，我不會放棄。我現在覺得好很多，但也想知道究竟發生了甚麼事。就你們所做的一切，我只想說聲感謝。」

艾歷臣的經理人則補充：「我們星期日早上曾對話，艾歷臣心情很好，並跟我開玩笑，我覺得他情況不錯。包括他本人在內，我們所有人都希望弄清楚他發生了甚麼事。醫生目前正進行詳細檢查，所以還需要一段時間。」

丹麥足總傳訊主管在周一也表示，艾歷臣情況跟周日一樣保持穩定：「我們今天和昨天都跟艾歷臣保持接觸，他周一的情況跟昨天一樣，穩定、良好。」

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