比利時國腳夏薩特日前在歐國盃首場小組賽，協助國家隊以3:0大勝俄羅斯，但回顧他在西甲皇家馬德里後的生涯並不如意，他周日就表示即使自己在班拿貝球場的表現不似預期，仍然不會因失敗而離開這裏，並會證明自己是為皇馬而生的球員。

夏薩特於2019年夏天離開車路士，以8,800萬鎊（約8.8億港元）身價轉投皇馬，惟他加盟「銀河艦隊」首兩季在西甲僅上陣30場，貢獻4個入球，兩季各項賽事更只上陣43場，多次因受傷共缺席了60仗，表現為人詬病。但夏神為比時利出戰歐國盃期間，就開腔回應稱即使自己過去兩個球季表現不太理想，他仍不會因為失敗而離開，他說：「平日只要我在球場上，我就能好好享受自己，但過去兩年在皇馬這個情況沒有出現。如果你只得1、2次傷患，大概休息一陣子後就可強勢回歸，但我遇上了5次、6次甚至7次，心理上來說是更加困難，但我沒有放棄。」

被問及他有沒有考慮過離開皇馬，這位前車路士前鋒就回應：「我沒有一秒鐘想過，離開對我來說是會更好，即使失敗我仍然不會離開，我要證明我是為皇家馬德里而生的。過去兩年真的很困難，我來到皇馬，卻踢不出皇馬的水準，加上我們還要在球場內閉門作賽，但我簽了約就是為皇馬全力以赴。」

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