荷蘭周日在歐國盃C組首輪賽事，於主場以3:2力挫烏克蘭，旗開得勝。本身患有心肌炎的戴利白蘭特賽後承認，在阿積士前隊友基斯甸艾歷臣出事後，一度想過臨陣退縮，但他最終還是以正選姿態上陣，至64分鐘才被調離場。

「昨日（周六）的事情對我造成了重大的打擊，除了因為基斯甸是我的好友外，他當時的情況真的很可怕。我在這方面也有過類似的經歷，所以跨過很大的心理障礙，才可以上場比賽。」這位荷蘭守將說。「這個病為我帶來很多困擾，但我為自己所做的事感到自豪，然而，所有情緒又湧出來了。我當然考慮過不上陣。那些相片及片段對我構成很大的影響，令我無法好好入睡，我要跨過很大的心理關口才能上陣。」

曾效力曼聯的戴利白蘭特又表示，希望外界能夠給艾歷臣一點空間。「請不要打擾他，不要再猜測他的前途，給他一點空間與時間好好康復吧。他的情況應況不太壞，甚至會鼓勵隊友繼續比賽，這亦是我決定上陣的原因。當然，這還因為醫生說我的情況安全。」

2019年12月，戴利白蘭特在一場比賽後感到頭暈，經檢查後證實患上心肌炎，須植入心臟除顫器（ICD）。白蘭特其後復出，惟他在2020年8月一場友賽途中，突倒下並按着胸口，表現痛苦，及後有指ICD當時停止了運作，而他目前已無大礙。

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