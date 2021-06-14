歐國盃死亡F組，周二進行首輪賽事，先由匈牙利對葡萄牙，尾場德國對法國大戰。由於小組最佳第3名有機會出線，個人認為死亡之組未必太「死亡」。三支前歐國盃冠軍法國、葡萄牙及德國的強強相遇未必會傾盡全力，戰情亦未必會十分緊張刺激，事關3分也可出線，到16強淘汰賽時各隊才會見真章。

首輪賽事匈牙利將會面對葡萄牙，由於整體實力都在匈牙利之上，衞冕葡軍今仗一定要全取3分，所以踢法定必主動。預計上半場階段將會先開紀錄並領先至完場。值得一提是今次賽事應該會是年屆36歲的基斯坦奴朗拿度最後一屆出戰歐國盃決賽周，相信他誓要爭取入球，打破國際賽事最多入球紀錄。雖然征戰沙場多年，但其爭勝慾望不減當年，每次球隊危急時都挺身而出，絕對值得後輩學習。匈牙利實力平平，將是歐國盃陪跑隊伍。

德國對法國上半場會握手言和，整體實力法國絕對在德國之上，特別進攻有甚多選擇。不過每次高手過招雙方都不會太過急進，適逢德國處交接期，今屆賽事後離任的教練路維也徵召多位老將入伍，以老帶新的表現有待觀察。德國遇法國將先做好防守，再等待機會以快速的迪姆華拿及利萊辛尼作出反擊。

歐國盃客席名家貼士(15/06)

名家 貼士

何輝 星期二2法國2:1(9)、3:1(23)

陳偉豪 星期二1葡萄牙2:0(5.5)x星期二2德國1:1(5.5)

陳婉婷 星期二2德國1:1(5.5)

譚拔士 星期二1葡萄牙勝[-1](2.2)x星期二2法國勝(2.7)

鄭兆聰 星期二1葡萄牙勝(1.37)x星期二2法國細(1.68)

丘建威 星期二1葡萄牙半勝(1.9)x星期二2德國半和(1.95)

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