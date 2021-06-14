據《日本時報》周一報道，女單世界排名第二的網球手大坂直美，已奪得今夏為日本出戰東京奧運的入場券，將是她職業生涯初次踏上奧運舞台。

據日本傳媒報道指，國際網球協會ATP及WTA周一公佈男、女子球手的最新世界排名，此將決定出哪些球手可自動取得奧運資格。世界排名高踞前56位的男、女子球手，將可自動獲得東奧入場券，每個國家最多派遣四位球手出戰。男、女雙球手出戰奧運的名額，就視乎排名最高的十對球手。作為主辨國的日本，在單打和雙打賽事都有機會獲得更多的參賽名額，以防球員退賽或出現受傷情況等等。

在法網打完首圈跟心理健康問題宣佈退賽的23歲新星大坂直美，現時在女單世界排名第二，故她自動奪得生涯首場奧運入場券。這位4個大滿貫得主此前於退出法網的聲明上表示，自己會離開球場一段時間，相信奧運開幕就有望成為大坂回歸之時。另外，日本球手錦織圭世界排名再由49位跌至57位，是他自2011年9月以來首次跌出世界前50位，亦是他自2010年11月以來首次未能成為世界排名最高的日本男子球手。不過他和排名升至56位，擢升成日本一哥的西岡良仁，都肯定獲得為日本出戰東奧的資格。

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