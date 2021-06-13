周一歐國盃E組賽事，波蘭會在俄羅斯中立場迎戰斯洛伐克，前者雖然有效力拜仁慕尼黑的射手羅拔利雲度夫斯基壓陣，但其餘隊友質素不高，大有單天保至尊的感覺，今仗面對實力未算太差的斯洛伐克，要讓半/一的波蘭未見優勢，「主客和」可捧和局。（球賽編號：星期一2；now616及618台明日0:00am直播）

波蘭史上只曾三次晉身歐國盃決賽周，其中2012年作為主辦國，分組賽竟錄得2和1負包尾出局；上屆雖然晉身八強，但整體入球率不高，5場賽事法定時間內雖錄得2勝3和不敗佳績，但當中只能攻入四球，戰術以穩守為主，就算有羅拔佬攻力亦未見突出。特別是該隊中後場庸材甚多，賽前兩場熱身賽亦只能賽和俄羅斯及冰島，未有贏波本錢。

對手斯洛伐克上屆首戰歐國盃即殺入16強，今季當然希望再進一步。雖然該隊同樣球星不多，但防線有國際米蘭中堅史堅尼亞壓陣，中場又有老將咸錫及拿玻里中場盧保卡，實力上與波蘭相差不遠。該隊在2021年5戰不敗，不過卻和了四場，包括兩場歐國盃前熱身賽，分別1:1和保加利亞及悶和奧地利。

既然兩軍皆沒有贏波本錢，加上今場是雙方歐國盃首戰，預計會踢得較為穩陣，和局可捧。

文：尊嘉