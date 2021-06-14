等了九年，香港滑浪風帆一姐陳晞文將於下月出戰東奧，這是她10月24日嫁人前的最後一戰，希望至少殺入頭10的獎牌賽；同場師弟鄭俊樑可望挑戰總教練陳敬然在2008京奧第6名的成績。

晞文及未婚夫陳家威原定去年東奧後結婚，怎知疫情打亂計劃，今年1月滿30歲的晞文已定好10月註冊，地點正是總教練陳敬然（Ying）14年前同一註冊場所：薄扶林伯大尼修院，晞文說：「地點是阿Ying推介的，他說那兒很漂亮。」

現階段晞文先集中備戰東奧，畢竟她等這比賽等了足足九年，2012年倫敦奧運她克服賽前遇上撞船意外，要切掉脾臟，但仍能以第12名完賽，失落上屆里奧資格沒打沉她再衝奧的決心：「參加風帆這麼多年，未試過一年多留在港，完全沒有海外比賽，這點令我有點忐忑，未知對手進展如何，不過前陣子聽過李慧詩說：『在疫境下能參加奧運已算是奇蹟』，我很有感受，去年世錦賽的獎牌戰那一場（只有頭10名可參加獎牌戰）我拿到第1名，這給予我很大信心。」

14歲加入港隊的晞文經歷艾培理教導，之後阿Ying接掌總教練曾令她不習慣：「阿Ying曾是我師兄，之後是隊友，現在是教練，初時很不習慣，他時常提我做得不好的地方，也不時有拗撬，阿Ying同Rene同樣目標清晰，而阿Ying的表達方式更直接，他是個向前衝的人，我相信他可帶我去到我的目標。」

27歲的鄭俊樑是繼上屆里約後，第二次出戰奧運，他期望像上屆如白紙一樣：「上屆第一次參加奧運像張白紙，完全無包袱，做到自己最好就行，經歷五年現在自己成熟了不少，判斷力好了亦比以前冷靜，阿Ying的京奧第六名對我是推動力。」鄭俊樑在里奧取得第八，對他今屆一定是支強心針。

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