NBA周一公布本年度最佳防守陣容名單，日前第三度成為年度最佳防守球員的爵士中鋒高拔（Rudy Gobert），以及在「DPOY」選舉中排第二、三位的76人後衞賓西蒙斯（Ben Simmons）與勇士前鋒祖蒙特格連（Draymond Green），均順利入選一隊。

NBA公佈的投票結果顯示，高拔與賓西蒙斯是僅有兩名獲得全數100張首選票的球員，雙雙以滿分200分入圍，得到80張首選票的格連，以176分排第三，公鹿的賀里迪（Jrue Holiday）與安迪度安寶（Giannis Anretokounmpo），則分別以157分及135分得到一隊最後兩個席位。

至於最佳防守二隊的五名成員，就包括熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo）與占美畢拿（Jimmy Butler）、76人的艾比迪（Joel Embiid）與戴保（Matisse Thybulle），以及快艇前鋒尼納特（Kawhi Leonard）。

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