歐國盃死亡F組，同組法國、德國及葡萄牙都是前冠軍，而賓施馬、侯姆斯、湯馬士梅拿、卻奧斯及球王基斯坦奴朗拿度等老將已到球員生涯尾聲，今次應該是最後一次出戰歐國盃，球迷要落足眼力，欣賞這班球星在決賽周的風采。

世界盃冠軍法國毫無疑問是今屆歐國盃頂頭大熱，三線實力強勁，今季於皇家馬德里單天保至尊的賓施馬重返國家隊更加令中前場實力大增，教練迪甘斯亦可以作出更多調配。中場最為重要的球員必定是尼高路簡迪，這位歐聯決賽最佳球員基本上覆蓋整個球場，不惜氣力地爭奪對方腳下球並策動反攻，相信同時也會大大激活普巴的攻擊能力，加上基利安麥巴比及基沙文繼續在前線攻堅，中前場實力絕對冠絕歐洲。後防方面可能會依重華拉尼領軍，不過此子今季季尾先「中招」，及後又受到傷患困擾，或許要到分組賽開始後才正式回復最佳狀態。

衞冕葡萄牙優勢是大賽經驗豐富，大部份上屆奪冠功臣仍在陣，估計最後一屆出戰歐國盃的基斯坦奴朗拿度定全力爭取蟬聯。葡軍近季中後場新人輩出，魯賓戴亞斯今季在曼城表現搶鏡，中場有曼市雙雄的般奴費南迪斯及貝拿度施華，三線戰力平均。

至於德國青黃不接，要重召曉姆斯、卻奧斯及湯馬士梅拿等老將入大軍名單，特別是後防可靠球員不多，就算曉姆斯表現開始下調，但其大賽經驗及領軍能力無容置疑。湯馬士梅拿回歸，可彌補迪姆華拿的入球能力，另外，分組賽有主場之利，應有助爭出線；曼城中場根度簡會是德軍中場重心，但整體實力應在法、葡之下。

匈牙利連續兩屆躋身歐國盃決賽周，上屆勇闖16強，新兵不多，依然重用門將古拉施斯、韋利柯賓及施沙拉爾幾位德甲兵。幸該隊防守力不俗，分組賽未必場場大敗。

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