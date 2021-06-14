【綜合法國外電】法網男單決賽周日上演，由一哥祖高域面對希臘新星薛斯柏斯。這位男單1號種籽開賽竟意外先落後2盤，但他再度憑後勁連扳三城，打足4小時11分鐘後，成功反勝盤數3:2封王，贏得生涯第19個大滿貫錦標，力逼費達拿及拿度的20「貫」（見附表），更成52年來首位男單球手在4大滿貫賽都至少贏過2次冠軍。

今屆已是祖高域生涯第六次殺入法網決賽，其爭冠軍對手是22歲大滿貫決賽「新丁」薛斯柏斯。惟他甫開賽就意外處於下風，後段更因失誤被薛斯柏斯打破發球局，首盤以6:7（6:8）先失1盤。次盤對手更得勢不饒人，祖高域兩度被破發，再輸1盤2:6，落後盤數至0:2。在失冠邊緣的一哥沉着應戰，連追2盤6:3、6:2扳平，決勝負的第5盤更驚險再贏6:4逆轉封王，繼16年後第2次在法網捧盃，成為網球公開賽時代首位男子球手在4大滿貫賽都至少贏過2次冠軍。

祖高域賽後感動得落淚：「我要感謝我的教練和治療師，以及這段旅程中陪伴我的每個人。過去48小時裏，我和2位偉大冠軍打了將近9小時，這三天的身體負荷很重，但我相信自己的能力，並知道自己可以做到。」年初已在澳網封王的他，隨即以月底舉行的溫網為下個目標，力爭衞冕以追平費達拿及拿度的20貫紀錄。

首入大滿貫決賽的薛斯柏斯，未能爭取零的突破，上陣前五分鐘更得悉祖母離世，他賽後難過說：「今年是我首次在這裏打決賽，我對自己很滿意，這刻是屬於祖高域。生命不在乎贏或輸，而是享受生命中每個時刻。捧盃和慶祝勝利固然重要，但並非一切，今天這一切全都要獻給祖母，只有她一個。」他亦表示在心力交瘁下，退出即將開打的哈雷網賽。