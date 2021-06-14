上周六丹麥的基斯艾歷臣在進行歐國盃賽事期間突然倒地，心跳更一度停頓，幸好最終他恢復意識。不過，印尼卻發生不幸的事情，印尼羽毛球總會周一證實，前印尼國家羽毛球代表馬基斯（Markis Kido）周一在打羽毛球期間因心臟病發離世，享年36歲。

印尼羽毛球總會負責人周一確認了這個令人傷痛的事實：「是的，馬基斯已經離開了我們，他在丹格朗打羽毛球時心臟病發去世。」馬基斯是印尼最佳的羽毛球球手之一，05年展開職業生涯的他，主攻雙打項目，與亨特拿（Hendra Setiawan）合作贏下多次賽事冠軍，當中包括7枚東南亞運動會金牌，08年奧運，馬基斯更與亨特拿在決賽擊敗中國選手蔡贇和傅海峰，贏下金牌。

得知好拍檔突然離世，亨特拿在社交媒體放出2人贏下奧運金牌的合照，更發文表示：「向我最好的搭檔表示最深切的哀悼。他是一位非常有才華的球員，很感謝你成為我的拍檔，謝謝你與我從零開始，一起奮鬥了14年。再見了。」

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