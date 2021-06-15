前女子網球世界「一姐」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）周一在社交媒體上宣佈，她已於上周五誕下與前NBA球星丈夫大衞李爾（David Lee）的首名女兒，並分享了洋溢幸福氣息的一家三口合照。

「丹麥甜心」禾絲妮雅琪於2019年12月宣佈退役，當時她表示，與丈夫大衞李爾建立家庭是其目標之一，而這個目標在18個月後終於達成。30歲的禾琪周一在社交媒體上載一家三口的合照，她寫道︰「三口之家，Olivia Wozniacki Lee，生於2021年6月11日」。

照片中禾琪抱着女嬰並微笑低頭看着她，大衛李爾則一手擁着禾琪肩膀、一手放在女嬰背部，很快便有眾多禾琪的朋友及追隨者留言祝賀，當中包括不少網球明星，其中，俄羅斯球手維絲蓮娜（Elena Vesnina）留言︰「恭喜你們。小公主Olivia，歡迎來到這個世界。」「滑雪女王」禾恩則留言︰「恭喜！！！很為你們高興！！！」

禾琪職業生涯共贏得30個WTA冠軍，並曾佔據女單世界排名第一之位71周。她於2009及2014年兩度在美國公開賽屈居亞軍後，2018年終在澳洲公開賽封后，奪得生涯首個大滿貫冠軍。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波