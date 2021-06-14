周日NBA季後賽，太陽於西岸次圈G4作客金塊，「控衞之神」基斯保羅（Chris Paul、CP3）交出37分7助攻，與拍檔D卜克（Devin Booker）聯手攻入71分，加上對手主力、今屆常規賽最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）第三節被逐離場，太陽最後以125:118擊敗金塊，贏總場數4:0晉級，是他們自2010年後再殺入西岸決賽。

首圈淘汰衞冕湖人的太陽，次圈再有驚喜表現，這支凰凰城球隊賽前領先至3:0，晉級關鍵戰亦未給予金塊喘息機會。自開賽被祖傑先入一球後，太陽今仗便從未落後過，每當金塊追近比分，CP3就馬上發力，後者今輪系列賽的第4節共拿下43分零失誤，命中率達84.2%。另外，祖傑於第3節餘3分52秒時，因搶球打中太陽後衞金馬倫披恩（Cameron Payne）面部，被判二級惡意犯規驅逐離場，更為太陽晉級打下強心針。

太陽最終贏場數4:0晉級，是自09/10年球季後首次打入分岸決賽，亦令他們成為自1984年季後賽改制以來，首支連續淘汰兩支上屆西岸決賽分子的球隊。太陽西決對手將是快艇或爵士的勝方，有數據顯示他們打入總決賽的機率升至48%。

同日季後賽，公鹿於東岸次圈G4主場鬥網隊，「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）獲34分12籃板，而且網隊因K艾榮（Kyrie Irving）扭傷足踝退場火力大減，公鹿最後贏107:96，場數追成2:2，G5周二在網隊主場進行。

文：華弟