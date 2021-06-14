【綜合英格蘭外電】周日英格蘭於今屆歐國盃登場，坐鎮主場溫布萊以1:0險勝同組最強的克羅地亞。而賽後有數據指出，克軍過去4屆大賽中的3屆只敗予當屆的冠軍，對「三獅軍團」似乎是吉兆。不過，亦有不少球迷指出英軍晉級過程中大有機會硬碰「法德葡」，不宜捧得太高。

就在英格蘭擊敗克羅地亞後，統計網站Opta擺出數據，指「格仔軍」於2012年歐國盃、2016年歐國盃，以及2018年世界盃3屆大賽中，都只敗於最後冠軍西班牙、葡萄牙，以及法國腳下，因此周日英格蘭擊敗克羅地亞之後，心理上奪冠的可能性似乎亦有所增加。然而，亦有不少理性球迷「潑冷水」，指出英軍若最終以首名出線，16強就已經要大戰「死亡F組」的次名，即使次名晉級亦有極大機會在八強遇上F組首名，即可能遇上法國、德國或葡萄牙其中一隊，對英格蘭而言絕對是考驗。

捷比亞壓芝維爾惹質疑

英軍雖旗開得勝，但領隊修夫基亦備受國內傳媒質疑。派出捷比亞出任左閘，放棄今季助車路士打入歐聯決賽的芝維爾，對球隊攻守未見有大幫助。另外，季尾在多蒙特表現出色的查頓辛祖未有進入後備名單，反而阿仙奴小將布卡約沙卡的順位比辛祖更高亦令人不解。