足總今晨召開季港超聯會議，總結球季及來季安排，而一直欠薪的愉園因有報名參加來季賽事，縱前途極不樂觀，但足總仍以來季有隊參賽作準備，而球季暫定9月中展開，先進行菁英盃，如維持8隊參賽將取消有過百年歷史的高級組銀牌，只保留足總盃一項淘汰賽。

雖然傑志、東方龍獅及理文尚要應付亞冠盃及亞協盃，不過，足總今晨召開季內最後一次港超聯會，8隊都有派代表出席會議，就參隊數、賽事及賽期等作研究。老牌球會愉園欠薪問題尚未解決，但因已於上月31日前繳付5萬元的來季參賽費，就算該隊高層已決定退出，申請自降甲組的準備，足總仍要按8隊參賽討論來季賽事安排。

足總總幹事袁文川會後表示，部份球隊較遲完季，來季計劃9月18日才展開，計劃先進行菁英盃：「菁英盃將踢雙循環，希望有機會讓年輕球員透過此平台爭取表現，如有好表現可作為各隊季內兵源，而聯賽續踢三循環，第三循環為爭標及護級組，如8隊參賽，球會認為冇必要再有兩項淘汰賽，只保留足總盃，取消高級組銀牌；如只有7隊會考慮保留銀牌。」

袁文川承認，足總知道有球會財政有問題，但足總目前是收到8隊報名參加下季港超聯，故會暫按8隊去安排來季的賽事，但會留意各隊組軍，也要視乎足總董事會是否有措施，以保8隊參賽：「如7隊參賽，影響不會太大。」他指影響不大相信是可達亞洲足協職業聯賽每季要達比賽27場的要求。

愉園欠薪之餘，季內也試過拖欠保費，袁文川指如有球會拖欠保費，影響到其他球會是否受保障，故特別提醒球會必按時交保費，並要30/06前證明未有任何欠款，否則可能影響獲足總發出參賽牌照。另外，來季將恢復升降制。

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