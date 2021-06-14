周日歐國盃C組尾場賽事，自2014年世盃季軍戰後首次在國際大賽決賽周亮相的荷蘭在主場迎戰烏克蘭。結果荷蘭要藉翼衞杜費斯85分鐘的入球才以3:2險勝。賽後連荷蘭教練法蘭迪保亞都認為球員仍有很多地方需要學習和改善，絕不能在領先兩球下，突然在5分鐘內失掉2球。

文：吹雪

荷蘭今場變陣，棄用傳統的4-3-3改踢3-5-2，出場陣容也讓人意外。曾參加2006年世盃的38歲門將史基倫堡任正選，而今場只是第3次代表荷蘭的19歲小將祖利安添巴，則成為3中堅的其中1人，夥拍迪維積和戴利白蘭特。左右翼衞則是雲安荷特和杜費斯。

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相隔七年國際大賽首勝

上半場荷蘭不斷圍攻烏克蘭，惟早段迪比的半單刀及韋拿杜姆的禁區內撞射也無法射破烏克蘭門將保舒贊的十指關，半場雙方賽和0:0。到下半場烏克蘭終失守，先被韋拿杜姆52分鐘在禁區頂一次勁射網頂得手，隨後烏克蘭又因解圍失誤被韋格賀斯在59分鐘再入一球。不過領先兩球的荷蘭似乎有所放鬆，在64分鐘換走了戴利白蘭特和雲安荷特，換入尼敦阿基和韋真達爾防線隨即現漏洞，被耶莫蘭高及耶梅卓克在75至79分鐘，於5分鐘內鐘連入2球，惟杜費斯在85分鐘力壓烏克蘭守將頂入再度領先3:2，助荷蘭取得相隔七年、回歸國際大賽的首勝。

賽前雖然歐洲足協公佈荷蘭排出五後衞應戰，不過開賽後踢得相當進取變成3-5-2，每次進攻時都會大軍壓上，如攻入奠勝球的杜費斯，全場就多次在烏克蘭禁區產生威脅。不過缺少因傷沒入選的華基爾雲迪積克，加上效力意甲祖雲達斯的馬菲斯迪歷特受傷缺陣，荷蘭的三中堅防線明顯不穩。

迪保亞：新陣3-5-2未適應

因棄用荷蘭傳統4-3-3陣式而備受壓力的教練迪保亞，也承認球員仍需適應3-5-2陣式：「這正是我們要詳盡分析比賽的原因，我們不想再經歷這樣的情形，這情況不會再出現。當馬路斯羅美路被換出後，辛真高變成了左翼，但我們仍缺乏防守，導致失掉第二球。我們必須從中學習，下次不要再犯同樣的錯。」

擔任球評的曼聯名宿堅尼看完荷蘭今場比賽後，認為荷蘭即使在C組出線，但以今場顯示的防守能力，難以在淘汰賽交出好成績：「荷蘭並非不可取，領先兩球後被追和，但最終仍獲勝，球員表現出個性。但荷蘭及烏克蘭的後防，算了吧！到了淘汰賽階段，這樣的防守會被頂級球隊輕易找到漏洞。」