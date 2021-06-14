西班牙在大好形勢下，竟然在主場與瑞典打成1:1各得1分，相信令不少球迷失望，當中艾華路莫拉達兩次機會不中目標可說為球隊埋下輸波伏線，而瑞典門將羅賓奧臣表現神勇，是今仗最高分的球員。
西班牙正選陣容（4-3-3）
西班牙上半場的表現較佳，中後場的球員都能控制大局，可惜前場球員未能把握機會，當中艾華路莫拉達更錯失一次黃金單刀機會，相反丹尼爾奧莫表現活躍，亦多次為球隊創造機會。可惜下半場球隊整體表現下滑，中場的調動亦未能為球隊帶來動力，最終未能全取3分，唯一可取是，謝拉特摩蘭奴的表現明顯較莫拉達好，算是西班牙今仗最大收獲。
門將
烏尼西蒙 6.5分
後衞
馬高斯洛蘭迪 7分
拿樸迪 6.5分
柏奧托利斯 7分
佐迪艾巴 6.5分
中場
洛迪卡斯簡迪 6分
柏迪 6分
佐治高基 7分
前鋒
丹尼爾奧莫 7.5分
艾華路莫拉達 4.5分
費倫托利斯 6分
瑞典正選陣容（4-4-2）
球隊上半場過份保守，令球隊未有太多埋門機會，但前場的阿歷山大伊沙克亦為球隊創造兩次黃金機會，可惜未能把握，而今仗的門將羅賓奧臣表現神勇，救出西班牙具威脅的埋門，特別是臨完前幾分鐘，在場上球員體力不計下，仍然為球隊力保不失，
門將
羅賓奧臣 8.5分
後衞
艾美卡夫 7分
馬古斯丹尼爾臣 5分
域陀連迪路夫 7.5分
奧古斯天臣 7分
中場
施巴斯坦拿臣 7分
艾卡度 7分
基斯杜化奧臣 7分
科斯貝治 6分
前鋒
阿歷山大伊沙克 7.5分
馬古斯貝治 6分
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