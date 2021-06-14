法國被捧為今屆冠軍大熱，其爭標最大敵人可能是自己。球隊不時傳出內訌問題，今屆賽前又爆出基利安麥巴比與基奧特不和的消息，事件似乎仍未解決。與此同時，剛重返國家隊的賓施馬（圖），亦指自己不屑成為那種全場碌碌無為，只靠一個入球便當選最佳球員之輩，難免令人擔心法國大軍內部矛盾，是否已經達到一發不可收拾的境地。

法國上周大勝保加利亞3:0，但在末段梅開二度的基奧特，賽後公開埋怨欠缺輸送，矛頭直指前鋒拍檔基利安麥巴比。事件擾攘多日後仍未平息，麥巴比直言心情曾受影響。「我的確曾經受到一點影響，其實他並沒有說出任何壞話，最大問題是選擇了公開談論，我寧願他在更衣室內直接跟我說。」

賓施馬在對保加利亞之役，上半場末段受傷退下火線，但教練迪甘斯表示其傷勢並不嚴重，預料將可在首場分組賽上陣。賓施馬去年發表了「我是F1戰車，基奧特是高卡車，不要拿來比較」的言論惹來爭議，他最近接受訪問時亦同樣「句句有骨」：「現今的足球已經走樣，一個球員就算全場90分鐘都踢得很差，但只要之後取得一個入球，便可成為全場最佳球員，搶盡風頭，我不希望成為這樣的球員。」雖然賓施馬未有指名道姓批評任何人，但在敏感時刻發表如此惹火的言論，難免令球迷擔心法國會再次成為自己在爭標路上的最大敵人。

文：童健