周日網隊作客96:107不敵公鹿，除了在NBA季後賽東岸次圈場數被追成2:2之外，就連K艾榮（Kyrie Irving）也扭傷足踝傷退，令到本來已經有夏登（James Harden）缺陣的網隊雪上加霜。周二網隊會再於主場迎戰公鹿，賽前本來網隊表明夏登以及K艾榮也無法趕及復出，惟隨後網隊又對夏登的狀況進行更新，由本來的缺席改成上陣成疑。

在東岸次圈首戰43秒便因拉傷右腿筋傷出並一直未有上陣的夏登，此前網隊教練尼殊（Steve Nash）只表示夏登的康復進度良好，但遲遲未有公佈何時可以復出。網隊在第五戰的前一日就公佈了目前隊內的傷兵情況，就提到甸維迪（Spencer Dinwiddie）、K艾榮及夏登皆顯示出會在第五戰中缺席，不過隨後網隊又更新了夏登的情況，由缺席變成成疑。

根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報道指，周二夏登在投籃訓練當中測試自己的腿筋，並且嘗試找到方法去到第五戰當中復出。雖然夏登目前仍然無法保證能否在周二出戰，不過球員會盡力嘗試。

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