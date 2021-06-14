昔日「風之子」陳敬然行得比人快，24歲結婚、26歲做爸爸、28歲退役、34歲繼承「金牌教練」艾培理（Rene Appel）接掌滑浪風帆總教練至今五年，他笑言自己的工作是「世界級打雜」，下月東奧他有這願望：「只要有帆手站在奧運頒獎台，就是我去做其他事的時候。」佩服他還未到不惑之齡卻不留戀高薪厚職，敢於跳出舒適圈。

訪問在大美督水上活動中心進行，那天剛好是體育節滑浪風帆賽，阿Ying（陳外號）沒坐上教練艇，反而混入選手中比賽，還不時跟同場兩位東奧代表鄭俊樑及陳晞文說笑：「如果我贏你們，就換我去東京奧運好了！」

眼前38歲的阿Ying，無論是髮型、身型及談吐舉止跟10年前剛退役時一個模樣，他得意的說：「現在身型比做運動員時還『弗』！」訪問後他傳來一張大肚腩舊照並解釋：「2011年退役後去了讀書，很不願意接觸運動，畢竟做了全職運動員12年，讀書那2、3年一點也不想運動，後來做署理總教練時有很大壓力，反而吃多了甜品，有天我坐在梳化吃雪糕看電視，突然間兒子拍拍我肚皮說：『你有個大肚腩』，當時我嘗試去練腹肌，發覺跟了我廿年的腹肌不見了，我即時跟自己說：『不行了』。」之後他節制飲食及勤做運動終找回腹肌。

中五後開始投身全職，在12年運動員生涯中阿Ying曾是「風之后」李麗珊師弟，亦是艾培理得意門生，曾奪兩屆亞運金牌，2008北京奧運他取得RS:X第6名，至今仍未有香港男將打破，他無悔為家庭及兒子在28歲退役，唯一耿耿於懷是2008京奧：「做運動員時令我最回味是就京奧，就算幾十年後回望，作為奧運代表，對運動員有個深層意義，當時未能踏上頒獎台是個遺憾，這亦是我做教練以來的目標，很希望我的運動員比我做得更好，我會用最大努力協助他們踏上奧運頒獎台，這亦是我答應Rene要做的。」

問阿Ying下月東奧是否達成目標的時機，他先賣關子，再問他若然真的有帆手踏上頒獎台，是否真的會退？他想也不想說：「我們就在另一平台再見吧！」

其實2011年28歲退役時，阿Ying沒想過要做總教練，當時他去了浸大做超齡學生，就是想看看風帆外的發展，同時亦開始做家中「打雜」，每天上課外就是接送兒子上學：「我讀書是想在社會不同崗位去服務，讀書那幾年我加入政府的『運動員政策委員會』，希望以不同角度推廣體育。」浸大畢業後找工作之時，艾培理一句話：「那兒令你發揮最大功效，你就應該去那兒。』造就阿Ying「世界級打雜」這條路。

祖籍荷蘭的Rene，從1989年來港任教到2015年3月退休那26年，令香港滑浪風帆到達世界之顛，代表作是李麗珊1996年亞特蘭大的歷史性金牌，至今仍未有人打破，還有在7屆亞運累積6金9銀2銅，其中2金1銅來自阿Ying，還未數出過多少世界冠軍；繼承神級教練，阿Ying執掌署理總教練時已壓力大得爆煲：「那時因年輕，任何事都很進取，很想做好，要求自己天天早上八時前要回覆所有電郵，每天運動員訓練時也一起落水，久而久之每日的時間都不夠用，每天起床都很頭痛，日日要服Panadol（止痛藥），糾結了一段日子，幸運地讀書時學會了『時間分配』，將事情分優先次序，最後花上半年才將壓力處理掉。」

阿Ying承認作為年輕教練的好處是夠貼地、沒代溝，容易理解運動員，訪問這天，他有足夠體力跟運動員一起比賽，賽後還大玩Wingfoil（風翼水翼），平時交叉訓練如越野單車、落山單車及滑水等，他都親力親為，唯一難到他的是要全方位顧及運動員：「只要幫到運動員進步及站上頒獎台，都是做教練的工作範圍，如女子成人隊，曾有選手跟我說因生理周期影響表現，所以我說教練是『世界級打雜』，不易做的，但我喜歡這種挑戰，亦是作為教練的成功感。」

眼前最大的挑戰是下月底東奧，上屆里約奧運，港隊提早三個月到當地集訓，但疫情令東奧充滿變數，自去年2月澳洲世錦賽後，港隊一直留港訓練，沒比賽、又未能提早到日本江之島集訓下，阿Ying認為今次東奧是對教練團隊（見另文）的一次考核：「疫情令東奧的教練很突出，因為你制定的訓練不能跟任何隊伍合作及比較，我很期待比賽的成績，今次上到奧運頒獎台的運動員，一定是夠堅持及不斷要求自己，我相信一個成功的選手，不需要太多的比較或比賽都能做得好。」

在今次大美督風帆賽，除阿Ying粉墨登場，12歲兒子陳靖亦參加少年組比賽，父子在水上沒特別互動，阿Ying坦言兒子學習滑浪風帆到現在已數年了，但兩人不會討論風帆的事：「我覺得去啟發他以及身教，比教他如何做更重要。」

有1子1女的阿Ying有個幸福家庭，自己的奧運獎牌夢，就寄託在一班年輕帆手上；他接掌總教練這六年多，運動員的成績也不錯，2016年里奧，鄭俊樑獲男子組第八名，2018年雅加達亞運，港隊共奪三銀，下月的東奧確實令人期待。

陳敬然小檔案

外號：阿英

年齡：38歲（13/12/1982）

身高：1米74 體重：65公斤

全職運動員生涯：1999年至2011年

退役年份：28歲

現職：香港滑浪風帆隊總教練（2015年做署理總教練、2016年底做總教練至今）

婚姻狀況：2007年10月結婚、兒子陳靖（12歲）、女兒陳萱（6歲）

總教練成積：

2018雅加達亞運：3銀（男、女子RS:X 鄭俊樑、陳晞文、男女混合RS:One 何允輝／馬君正）

個人威水史：

2010年廣州亞運（米氏板）：金牌

2009年香港東亞運（RS:X）：銅牌

2008年北京奧運（RS:X）：第6名

2006年多哈亞運（米氏板）：金牌

2002年釜山亞運（平底板）：銅牌

2001年芭堤雅世青賽：金牌

記者：徐嘉華、攝影：羅錦鴻

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