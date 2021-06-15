歐國盃分組賽首戰就即失分的西班牙，接下來仍然需要面對急需搶分的波蘭以及首仗爆冷贏波的斯洛伐克，假如繼保持周一的表現，相信「狂牛兵團」的出線形勢將會有暗湧。今仗西班牙教練安歷基將5個換人名額全數用在了中前場的球員身上，只剩餘打破狂牛史上最年輕球員大賽上陣紀錄的柏迪踢足全場，惟此子今仗的表現同樣只屬中規中矩，若狂牛兵團要在下場對陣波蘭重返勝軌，相信要在正選陣容上再作改動。

今場在前線上的三名正選球員，安歷基決定派上了費倫托利斯、艾華路莫拉達以及丹尼爾奧莫，三人當中只有奧莫一人的表現較為對辦，只不過球隊在控球率全面佔優之下，前場三子始終無法攻破瑞典的大門。至於今場力壓堤亞高艾簡達拿及法比安彭拿踢正選的柏迪，則以18歲201日的年齡打破了由法比加斯保持的西班牙隊史上最年輕出戰大賽的球員紀錄。雖然今場表現不算突出，但柏迪在賽後仍獲法比仔大讚：「我喜歡看到18歲的柏迪在場上比賽。雲格當初告訴過我，年齡只是一個數字，只要你有實力的話就可以上場比賽。」

急需一場勝仗取回出線主動權的西班牙，相信在下一仗面對波蘭時需要在陣容上作出調整，預計維拉利爾射手謝拉特摩蘭奴將會取代連番失機的莫拉達踢正選，至於艾簡達拿、法比安彭拿及奧耶沙巴爾同樣有望出現在正選11人的名單上。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波