香港足球代表隊於周三，在巴林舉行的世界盃亞洲區次圈外圍賽C組最後一戰，面對巴林希望成功搶分，以保住亞洲盃第三圈外圍賽席位。港隊隊長黃洋表示，希望保住球迷對香港足球的希望。（now630及633台明日0:30am直播）

受疫情影響，世盃亞洲區外圍賽餘下賽事全部改踢賽會制，當中C組安排在巴林舉行；港隊連負伊朗及伊拉克兩支西亞勁旅後，目前7戰1勝2和4負得5分，篤定以第四名完成分組賽；世界排名98位的巴林上場不敵伊朗後，7戰得12分已無緣爭前2名，此戰對該隊來說已是例行公事。

縱使港隊在分組賽排名無法改變，但此戰仍有清晰目標，就是盡力在巴林身上搶分，以求保住直入2023亞洲盃第3圈外圍賽席位，如失手就可能要透過附加賽爭外圍賽席位。八組外圍賽，4隊最佳第4名球隊仍可直入亞盃外。港隊目前在最佳第4名排第4位，如此戰未能搶分，就可能被E組對印度的阿富汗趕過。

基頓有望為港地標

上場一球不敵伊拉克的港隊，周日已復操；守將徐宏傑上場領黃，累積兩黃下此戰停賽，港隊主教練麥柏倫準備變陣，效力東方的入籍中堅基頓有望代替馮慶燁首次代表香港踢國際賽，與艾里奧合組中路防線，上場後備上陣的余煒廉也有可能串演右後衞。

港隊隊長黃洋賽前表示，巴林球員速度快技術好，踢法進取，希望港隊此戰能有進步：「賽前已預計餘下三場外圍賽全是硬仗，球員在世盃外最後一場定盡力爭取成績，期望守住香港足球的希望，希望在巴林身上搶分，對港隊來說，直入亞洲盃第三圈外圍賽相當重要。」港隊首循環主場曾0:0守和巴林。

麥柏倫認進攻太弱

主帥麥柏倫承認，巴林是相當難應付的對手，但港隊過去兩場對伊朗及伊拉克在防守上有改善，希望此戰有驚喜：「巴林踢法重整體，行軍速度快、整體性強，港隊已準備就緒，並已有適當部署。港隊過去兩場展示出永不言敗的態度，上次主場0:0賽和巴林，相信球員此戰會有更好發揮。」麥帥承認港隊進攻是弱項，上場對伊拉克雖改善了控球，但實際未能有效組織攻勢。傑志前鋒安永佳有可能復任中鋒，望改善前線保護皮球的能力。

同組另一戰，亞洲二哥伊朗對伊拉克的榜首戰，前者必須全取三分，否則可能無緣出戰世界盃亞洲區第三圈外圍賽。

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