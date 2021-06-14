【FIBA亞洲盃外圍賽】

【本報訊】FIBA亞洲盃外圍賽浪接浪，港籃周日出戰C組分組賽不敵關島後，周二兩隊將於約旦再戰。上仗港隊雖然敗北，但一眾代替主力出征的新丁未有怯場，賽前港隊主帥明言球員如有好表現，未來有機會再次入選，小將為求上位，今仗誓要大打爭氣波。（有線662台今日4:00pm直播）

疫情肆虐全球，去年年初開賽的亞洲盃外圍賽賽期屢改，港隊及至周日才於中立場約旦出戰第二場分組賽，結果以83:103不敵關島，2戰2敗敬陪末席。受制於21日隔離令，港籃常客如惠龍兒及梁兆華等悉數棄戰，大軍改選新人，陣中近半隊球員未有甲組經驗，部份更為學界代表。港籃陣容大變，但出發前港隊教練團承諾，此兩役發揮出色的球員將有機會入選未來大軍，重賞下港隊上仗雖被看淡，但將士用命緊纏對手，首為港隊披甲的蘇志樂攻入全隊最高的18分，陳怡富亦有14分進賬，更有多次快攻得手，一度拉近比數。

2軍3日內2次對壘，參考上仗籃底被攻陷的經驗，預計身材輸蝕的港隊今仗將固守內線，以包夾招呼對手，此外，港隊於外線進攻空位甚多，全場射入15球三分球，對手教練預告將調整防守策略，且看港隊如何見招拆招。