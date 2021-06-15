周二西班牙在歐國盃分組賽首戰，與瑞典踢成0:0，前場入球能力低下不禁令人感到唏噓。事關13年前西班牙出戰歐國盃的時候，當時球隊陣容非常鼎盛，而且前場有費蘭度托利斯及韋拿兩名星級前鋒坐鎮，當時在分組賽同樣面對瑞典，亦是靠兩名鋒將各入一球擊敗對手。

西班牙的黃金年代始於2008年歐國盃，當時分組賽階段同樣與瑞典被編在同一組。由已故傳奇教頭阿拉干尼斯帶領的狂牛軍團，陣容可謂星光熠熠，恩尼斯達、佩奧爾、沙治奧拉莫斯、沙維及大衛施拿都正值當打之年，前線的韋拿與費蘭度托利斯也夠份量。該仗對瑞典，西班牙就由這兩位前鋒奠勝，上半場先靠費托打開紀錄，雖然一度被伊巴謙莫域追成平手，但韋拿在下半場補時階段上演絕殺，助西班牙2:1險勝，之後更一路殺入決賽成功捧盃。

西班牙隨後連續再10年及12年分別奪得世界盃及歐國盃，之後大部份核心球員開始退隊，而狂牛兵團就進入了改朝換代的時期。今屆由安歷基帶領的西班牙雖然星味不足，不過賽事開始前仍被視為奪冠大熱之一，惟經過首場比賽令球迷大跌眼鏡之後，相信安歷基的壓力將會非常大。

西班牙2008年對瑞典正選陣容

門將：卡斯拿斯

後衞：沙治奧拉莫斯、馬真拿、佩奧爾、卡迪維拿

中場：恩尼斯達、馬高斯辛拿、沙維、大衛施華

前鋒：韋拿、費蘭度托利斯

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