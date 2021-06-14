香港足球代表隊於周二晚在巴林舉行的世界盃亞洲區次圈外圍賽C組最後一戰，面對世界排名98位的巴林，隊長黃洋賽前表示外圍賽已到最後一戰，希望可守住球迷對香港足球的希望。

上場一球不敵伊拉克，世界排名144位的港足周二晚(香港時間周三0:30am)在巴林國家足球場對巴林，後衞徐宏傑因累積兩黃此戰停賽，而首次獲召入隊的入籍中堅基頓有機會「地標」為港隊披甲。

黃洋對巴林賽前表示，巴林球員速度快有技術，踢法進取，希望港隊經過兩場賽事後會有進步演出：「賽前已預計這三場外圍賽全是硬仗，對巴林是港隊於世盃外最後一場，球員定會盡力，期望可守住香港足球的希望；對港隊來說，直入亞洲盃第三圈外圍賽是相當重要。」港隊此戰要盡力搶分，以求保住最佳小組第四名，如成功可直接取得亞盃外第三圈分組賽席位。

港隊主教練麥柏倫周一與黃洋出席賽前記者會，這位前芬蘭國腳指個別球員輕傷，但不礙上陣：「港隊在93年曾經作客擊敗過巴林，今次作客爭勝是好大的挑戰，但球隊如能踢出部署，將會有希望。」

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