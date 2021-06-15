西班牙周一在歐國盃首戰悶和瑞典0:0，在比賽中屢次失機的前鋒艾華路莫拉達遭部份西班牙球迷喝倒采，不過，隊友拿樸達及主帥安歷基都為其辯護。安歷基認為莫拉達今場表現很出色，拿樸達則指，莫拉達今場雖沒有入球，但下仗可以射入三球令其他人收口。

安歷基今場挑選了莫拉達任正選，上季在西甲射入了23球、僅次於神射手美斯的維拉利爾前鋒謝拉特摩蘭奴則先列後備。但莫拉達上半場錯失入球黃金機會，三次射門都不中「龍」，66分鐘被調離場時遭到球迷喝倒采。

拿樸達賽後表示︰「像莫拉達這樣的前鋒實力不用置疑。我們都清楚他的能力，今日他未能入球是事實，但下一場他可以射入三球令所有人收口。但願是這樣，我們必須贏下一場。」

「狂牛」主帥安歷基則說︰「我認為莫拉達表現出色，當然我們全都想把握機會，但其他球員亦有機會。」安歷基又謂︰「我相信莫拉達可以忍耐被噓，但更希望他獲得球迷掌聲。」他說︰「我聽到了噓聲，但他被換下時亦掌聲。他為球隊做了很多，他已習慣了這些情況，所以我不認為他會受到影響。」

E組的西班牙下一場比賽是周六對波蘭，瑞典同日則鬥斯洛伐克。

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