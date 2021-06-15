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歐國盃｜莫拉達屢失機被噓 安歷基拿樸達齊力撐

1小時前
在對瑞典之役屢次失機的艾華路莫拉達在比賽中被西班牙球迷喝倒采。

西班牙周一在歐國盃首戰悶和瑞典0:0，在比賽中屢次失機的前鋒艾華路莫拉達遭部份西班牙球迷喝倒采，不過，隊友拿樸達及主帥安歷基都為其辯護。安歷基認為莫拉達今場表現很出色，拿樸達則指，莫拉達今場雖沒有入球，但下仗可以射入三球令其他人收口。

安歷基今場挑選了莫拉達任正選，上季在西甲射入了23球、僅次於神射手美斯的維拉利爾前鋒謝拉特摩蘭奴則先列後備。但莫拉達上半場錯失入球黃金機會，三次射門都不中「龍」，66分鐘被調離場時遭到球迷喝倒采。

拿樸達賽後表示︰「像莫拉達這樣的前鋒實力不用置疑。我們都清楚他的能力，今日他未能入球是事實，但下一場他可以射入三球令所有人收口。但願是這樣，我們必須贏下一場。」

「狂牛」主帥安歷基則說︰「我認為莫拉達表現出色，當然我們全都想把握機會，但其他球員亦有機會。」安歷基又謂︰「我相信莫拉達可以忍耐被噓，但更希望他獲得球迷掌聲。」他說︰「我聽到了噓聲，但他被換下時亦掌聲。他為球隊做了很多，他已習慣了這些情況，所以我不認為他會受到影響。」

E組的西班牙下一場比賽是周六對波蘭，瑞典同日則鬥斯洛伐克。

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