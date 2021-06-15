丹麥門將卡斯柏舒米高周一透露，他曾到醫院探望日前在比賽中忽然倒下的隊友基斯甸艾歷臣，很高興看到對方的笑容，並揚言丹麥將會為艾歷臣盡力比賽。

艾歷臣上周六在對芬蘭的比賽中，於43分鐘準備迎接界外球時忽然倒下，在球場上接受心肺復蘇法後轉送醫院。比賽在艾歷臣情況穩定後宣佈續戰，但丹麥最終以0:1不敵芬蘭。

卡斯柏舒米高周一對丹麥廣播公司DR表示︰「我們仍然在賽事當中，現在我們必須努力，看看我們能否為基斯甸贏得這個歐國盃，亦為了所有支持我們、在這情況下與我們一樣無能為力的球迷。我毫不懷疑這支球隊可以團結一致，有力量足以一起去做一些特別的事情。」

周日曾到醫院探望艾歷臣的卡斯柏舒米高又說︰「看到他微笑和大笑、做他自己和只是感覺到他在這裏真是太好了。這是一次很好的經歷，對我有很大幫助。」舒米高謂最重要的是艾歷臣安好「他經歷了一些我們不曾經歷過的事。」

丹麥在B組還有兩場比賽，分別是周四對比利時及下周一對俄羅斯，賀積查治說︰「我們會為基斯甸而戰，那是肯定的。」

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