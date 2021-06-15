瑞典的馬古斯貝治在賽和西班牙的歐國盃分組賽亦錯失了一次入球黃金機會。
西班牙周一在歐洲國家盃分組賽以0:0悶和瑞典，是今屆首場兩支球隊都未能取得入球進賬的比賽，但除了西班牙有艾華路莫拉達連番失機，瑞典陣中亦有馬古斯貝治錯失了一個可以打破僵局的入球良機。
瑞典在61分鐘的一次反擊中，阿歷山大伊沙克於禁區內擺脫三名西班牙球員後傳中，但尾柱的馬古斯貝治門前失機，將皮球炒出左邊底線，錯失入球黃金機會。未能把握機會為瑞典破網的這名卡斯洛達前鋒，在失機8分鐘後便被調離場，由古艾臣入替。
為BBC Sport擔任球評的丹尼梅菲表示，如果他錯失這樣的機會將會睡不着。梅菲讚揚伊沙克踢得精采，保持冷靜和表現腳法，是瑞典一個很好的機會︰「正正是我用兩名前鋒所想要他們做的事情。當你突破、聯繫起來和造成威脅。我那樣失機後我會無法入睡。」
自2008年在國家隊「地標」以來，馬古斯貝治總共為瑞典上陣87場及射入24球。今次是這名34歲前鋒代表瑞典所參加的第三個大賽，之前兩次是2016歐國盃及2018世界盃。
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