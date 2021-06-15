西班牙周一在歐洲國家盃分組賽以0:0悶和瑞典，是今屆首場兩支球隊都未能取得入球進賬的比賽，但除了西班牙有艾華路莫拉達連番失機，瑞典陣中亦有馬古斯貝治錯失了一個可以打破僵局的入球良機。

瑞典在61分鐘的一次反擊中，阿歷山大伊沙克於禁區內擺脫三名西班牙球員後傳中，但尾柱的馬古斯貝治門前失機，將皮球炒出左邊底線，錯失入球黃金機會。未能把握機會為瑞典破網的這名卡斯洛達前鋒，在失機8分鐘後便被調離場，由古艾臣入替。

為BBC Sport擔任球評的丹尼梅菲表示，如果他錯失這樣的機會將會睡不着。梅菲讚揚伊沙克踢得精采，保持冷靜和表現腳法，是瑞典一個很好的機會︰「正正是我用兩名前鋒所想要他們做的事情。當你突破、聯繫起來和造成威脅。我那樣失機後我會無法入睡。」

自2008年在國家隊「地標」以來，馬古斯貝治總共為瑞典上陣87場及射入24球。今次是這名34歲前鋒代表瑞典所參加的第三個大賽，之前兩次是2016歐國盃及2018世界盃。

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