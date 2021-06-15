周日在奧地利3:1擊敗北馬其頓的比賽中，後備入替的阿拿奧杜域在尾段攻入奠勝一球之後，在慶祝時候出現了過激行為，一度要隊長阿拉巴出手阻止。據外國傳媒指，阿拿奧杜域當時辱罵了擁有阿爾巴尼亞血統的北馬球員阿里奧斯基，不過這名32歲奧地利球星隨後在IG上道歉，表示自己並未有任何歧視。不過北馬足總就在社交網站上表達不滿，同時表示已經去信歐洲足協，要求對阿拿奧杜域進行處分。

有傳阿拿奧杜域之所以會出言攻擊阿里奧斯基，原因是與科索沃的戰爭有關，當時塞爾維亞與阿爾巴尼亞因為科索沃地區而發生衝突，而阿拿奧杜域父親正正是塞爾維亞人，因為他在慶祝時就對着有阿爾巴尼亞血統的阿里奧斯基進行侮辱。隨後阿拿奧杜域就在個人IG上發文進行道歉：「我在比賽中說了一些過激的言論，我想為此道歉，特別是向我的北馬其頓及阿爾巴尼亞朋友道歉。我想表明一件事，我不是種族主義者，我幾乎在每個國家都有朋友，而且支持多樣性，每個認識我的人都知道這一點。」

根據每日郵報指，歐洲足協在周日的三場歐國盃賽事之後，並未有任何紀律處分的程序展開，意味着阿拿奧杜域很大機會逃過處罰。不過北馬足總就在社交媒體上發表聲明：「我們強烈譴責阿拿奧杜域在入球後，針對阿里奧斯基所表現出來的民族主義情緒爆發，與此同時，我們已經向歐洲足協提交了信函，要求對阿拿奧杜域進行嚴厲處分。」

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