【綜合歐洲外電】丹麥球星基斯甸艾歷臣在上周六賽事死過翻生。有傳媒引述艾歷臣首次就事件公開開腔，除了表示不會放棄外，更希望弄清楚自己身體究竟發生了甚麼事。

《米蘭體育報》引述艾歷臣表示：「謝謝所有人，我不會放棄。我現在覺得好很多，但也想知道究竟發生了甚麼事。就你們所做的一切，我只想說聲感謝。」丹麥足總的傳訊主管在周一也表示：「我們今天和昨天都跟艾歷臣保持接觸，他周一的情況跟昨天一樣，穩定、良好。」

至於本身患有心肌炎的荷蘭主將戴利白蘭特在荷蘭3:2擊敗烏克蘭賽後也承認，在阿積士前隊友艾歷臣出事後，一度想過臨陣退縮，但他最終還是以正選姿態上陣，至64分鐘才被調離場。

「昨日（上周六）的事情對我造成了重大的打擊，除了因為基斯甸是我的好友外，他當時的情況真的很可怕。我在這方面也有過類似的經歷，所以跨過很大的心理障礙，才可以上場比賽。」這位荷蘭守將說。「這個病為我帶來很多困擾，但我為自己所做的事感到自豪，然而，所有情緒又湧出來了。我當然考慮過不上陣。那些相片及片段對我構成很大的影響，我要跨過很大的心理關口才能上陣。」

白蘭特希望外界能夠給艾歷臣一點空間。他說：「請不要打擾他，不要再猜測他的前途。他的情況應不太壞，甚至會鼓勵隊友繼續比賽，這亦是我決定上陣的原因。當然，這還因為醫生說我的情況安全。」