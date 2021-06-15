周一上演的美洲國家盃A組首場賽事，雖然阿根廷有美斯於上半場射入靚罰球而先拔頭籌，但智利下半場在維達爾主射12碼被撲後有伊度亞度華加斯頭槌補中，阿根廷最終被1:1逼和，未能旗開得勝。

今屆美洲盃原定由哥倫比亞及阿根廷主辦，但前者爆發反政府示威，後者則因新冠病毒疫情嚴峻，最後改為由巴西接辦。周一阿根廷對智利賽前，里約熱內盧的山度士球場內播放了3分鐘短片，向去年11月離世的阿根廷球王馬勒當拿致敬。南美足協（CONMEBOL）在一份聲明中表示︰「我們向歷史上其中一位最偉大的球員致敬。」

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