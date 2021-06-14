歐國盃死亡F組周二展開首輪分組賽，德國在拜仁慕尼黑主場安聯球場惡鬥大熱法國，德國穩定性不足，已非昔日「大賽專家」，教練路維早前已宣佈賽事結束後離隊多少影響軍心；相反法國挾上屆亞軍兼應屆世盃冠軍餘威，陣容屬列強之冠，基利安麥巴比及保羅普巴等粒粒皆星，賓施馬回歸也解決「9號」欠級數問題，平手盤取四平八穩的法國。

文：牽牛

法國連續2屆大賽取1冠1亞，由教練迪甘斯以至一條骨幹：門將洛里斯、中場普巴及前鋒基沙文至今仍是主力，人才輩出的「高盧雄雞」在其他位置亦有由綠葉變成球星的例子，前鋒麥巴比上屆世盃橫空出世，成為最佳年輕球員之餘，亦是奪標主要功臣，尼高路簡迪及華拉尼等均是大會骨幹，不單正選陣容，法國替補也份量十足，基奧特及京士利高文等均有一定份量。在備戰歐國盃的兩場熱身賽，法國均以3:0擊敗威爾斯及保加利亞，正選與後備均有入球，反映陣容深厚。

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簡迪拍普巴 中場效率高

近年足球風氣已變成中前場逼搶為主導，從今屆所見，意大利及英格蘭等中前場壓逼性強的球隊，分組賽首仗已經獲勝，要成功應用壓逼戰術，具效率的中場當然重要。法國一對中場普巴及簡迪，可算是國際球壇最頂尖的組合，普巴在曼聯雖偶然「自爆」，不過在國家隊合拍簡迪下一直有穩定發揮，對呈老化的德國中後場，法國料絕對佔優。法國過去縱取得世盃及歐國盃等榮譽，但9號正中鋒位置偏弱，皇家馬德里前鋒賓施馬自2015年後重返國家隊，正好解決此問題，特別是賓施馬已年屆33歲，踢法比以往更成熟，除能入球也樂於助攻，或是跑動製造空位。德法近五次交手，後者取3勝2和不敗戰績，包括上屆歐國盃準決賽2:0淘汰德國，平手盤抵博。

德國分兩派 路維難服眾

德國經過世盃災難性出局後，原以為路維會辭職，不過他仍領軍出戰今屆賽事，但賽前卻又公佈戰罷今屆賽事後離開，由前拜仁慕尼黑教練費歷克接手，個人對德國的安排摸不着頭腦，路維領軍日子正倒數，球員服從度難料；此外，德國一向存在拜仁與非拜仁幫的矛盾，當世盃出局，就以非拜仁幫的奧斯爾及卻奧斯「孭鑊」，但事實拜仁幫除甘美治及基拿比表現突出，紐亞及湯馬士梅拿等正走下坡，相反非拜仁幫如迪姆華拿及夏維斯剛助車路士奪歐聯冠軍，根度簡在曼城又呼風喚雨，但在國家隊就諸多制肘。就算德國今仗在安聯出擊，球隊備戰亦漸入佳境，在最後一場熱身賽狂勝拉脫維亞7:1，但近年穩定性始終不及法國，今仗不值支持。