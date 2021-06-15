2015年艾培理功成身退，跟太太以遊艇環遊世界，繼承Rene接掌港隊總教練的陳敬然（Ying）坦言感謝Rene在任時建立了一支好好的土炮團隊，令香港滑浪風帆繼續發光發亮。

「很幸運，Rene建立的教練團隊都是曾到達高水平的前運動員，他們轉營做教練後將實戰經驗即時幫助到年輕選手，最重要是香港的運動員及教練不遜世界水平，有信心現在的教練團隊有力領運動員去到奧運頒獎台。」Rene任教港隊26年間，不少退役港將都被他游說加入教練團，包括兩屆亞運銀牌黃德森，以及李麗珊同期隊友陳凱旋等。

阿Ying自2016年底坐正總教練位後戰績也不錯，包括2018年雅加達亞運3面銀牌，他的教練團隊是百分百土產，他自己身兼總教練及女子精英隊教練，前隊友鄭國輝是男子精英隊教練，曾奪2014仁川亞運（米氏板）金牌、青少年隊助教梁灝雋就曾奪仁川亞運（RS:X）銀牌，亦是2012倫奧代表、青少年隊教練徐梓熙曾奪亞青獎牌，而少年隊助理教練文嘉琦也曾參加2010年青年奧運會。

37歲的阿輝2014年亞運奪金後，2015年開始執教青年軍，2018年10月帶完青奧後加入男子精英隊：「我之前取得仁川亞運金牌，都是教練們用了很多年時間帶我出trip集訓、比賽，才成就這塊金牌，我想盡力回饋港隊，亦希望運動員彌補我未去過奧運的遺憾。」

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