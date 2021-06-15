葡萄牙大軍的WAGs當中，曝光率最高的當然是基斯坦奴朗拿度（C朗）的女友佐真娜。「C朗嫂」努力經營的Instagram賬戶，已今已有2,457萬人追蹤，人氣甚盛，但原來曼城新貴魯賓戴亞斯的女友April Ivy，亦是一位人靚聲甜的樂壇小天后。

今年只有21歲的April Ivy，早前曾經憑着單曲《Be OK》，登上葡萄牙iTunes排行榜第一位，絕對不容小覷。她在英國因為疫情封城前已搬倫敦發展，因而有更多跟男友相處的時間。

跟April Ivy拍拖已有三年的魯賓戴亞斯，上季以6,500萬鎊身價由賓菲加轉投曼城，並馬上成為藍月亮的必然正選。這位24歲球星在首位英超球季表現出色，除了協助曼城重奪聯賽冠軍，更成功壓倒隊友奇雲迪布尼，獲選為英超足球先生。魯賓戴亞斯早前表示，自己年紀輕輕便有如此老練的表現，主要是透過入場觀看大量球賽，從中學習，但他笑言April Ivy並不太欣賞其好學精神，甚至會埋怨他只顧睇波。「女友很多是都對我說，『噢！你又入場看球賽？』我就會跟她笑說，『就讓我多讀一點我的書本吧。』」

「每場球賽都有新的學習機會，有些地方會特別值得分析，亦可參考那些失球，再看看自己如何可以在比賽中避免犯下相同錯誤。從小時候開始，我就在父親的鼓勵下，從自己所見的一切事物中學習。」魯賓戴亞斯說。

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