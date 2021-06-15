歐洲國家盃B組第二輪有芬蘭對俄羅斯，兩隊在首戰同組兩強丹麥及比利時，決賽周初哥芬蘭，牌面實力最弱，對丹麥全場捱打，只得三成控球指數，丹麥全場有22次射門，數據顯示雙方實力有距離，不過芬蘭最終能夠爆冷擊敗丹麥，某程度是因為丹麥球員受基斯甸艾歷臣事件影響情緒及表現。

丹麥中場基斯甸艾歷臣上半場尾段突然暈倒，並需要立即在場搶救，當時雙方球員心情都非常沉重，賽事暫停，最終雙方同意完成餘下賽事，但丹麥球員心情及表現明顯受到影響，心不在球賽，而芬蘭前鋒普贊柏路把握全場唯一機會頭槌破網，帶來芬蘭在歐國盃決賽周首勝，上下士氣高昂，如此戰對俄羅斯能夠有分，便很大機會殺入淘汰賽，此戰目標清晰，專注防守以1分為目標。不過，芬蘭整體能力不算強，組織進攻能力一般，單靠防守，面對個人能力較強的俄羅斯未必可以保住不失。

俄羅斯首場0:3大敗給比利時，今仗對芬蘭必須全取3分，才能保持出線希望，而陣內效力國內班霸辛尼特的王牌前鋒迪斯尤巴，已經32歲，但今季已射入19球，已證明有很強的入球能力，加上有1米96的高大身型，在前線制空權有一定優勢，還有古斯耶耶夫和高路雲兩位隊友作前線配合，有力撕破芬蘭防線，重回勝軌。

歐國盃客席名家貼士(16/06)

名家 貼士

何輝 星期三3意大利1:0(5)、2:1(7.5)

陳偉豪 星期三1俄羅斯1:0(5)x星期三3意大利2:0(6.2)

陳婉婷 星期三2威爾斯2:1(10)x星期三3意大利2:0(6.2)

譚拔士 星期三1芬蘭勝[+1](2.22)x星期三3意大利勝[-1](2.77)

鄭兆聰 星期三1俄羅斯勝(1.55)x星期三3意大利勝(1.56)

丘建威 星期三3意大利半和(2.02)

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