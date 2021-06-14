周二到歐國盃F組登場，力爭衞冕的葡萄牙作客鬥匈牙利。葡萄牙陣容星光熠熠，中前場有英超三子加上基斯坦 奴朗拿度（C朗）攻堅，攻力有保證，讓一球照敲上盤。

葡萄牙近況不俗，在今月2仗的熱身賽錄得1勝1和的不敗戰績，首戰雖與西班牙悶和0:0，但第2仗就以4球大勝以色列，當中般奴費南迪斯復任正選極為關鍵，他個人交出2入球1助攻，絕對是球隊的進攻核心，預計他會與另外兩位英超球員貝拿度施華和迪亞高祖達，協助球隊的大哥C朗數糊。

葡軍防線同樣穩健，近兩場保持不 失，中堅更有老大哥比比拍住今季英超最佳球員、效力曼城的魯賓戴亞斯。不過，閘位球員祖奧簡斯路確診COVID-19已退隊，並徵召了曼聯上季借往AC米蘭的達洛治取代其空缺，球隊亦有尼爾遜施美度可候命，相信影響不大。

匈牙利近期表現同樣不俗，近11場國隊賽取得7勝4和不敗，但球隊的對手多為聖馬力諾及安道爾等，級數難與葡萄牙相比。兩軍在上屆歐國盃亦編為同組，雙方更打成3:3 平手，不過，其後兩軍在世盃外交手，葡萄牙就兩戰全勝，相信今仗匈牙利亦難阻葡萄牙，撐葡萄牙上盤。

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