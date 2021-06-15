西班牙周一對瑞典佔盡優勢，但全場控球85%及傳球917次之下仍然只能與瑞典兩無紀錄賽和0:0，未能在歐洲國家盃E組首戰順利取勝。西班牙國家隊教練安歷基賽後對球隊未能把握機會入球感遺憾，惟他強調不會改變踢法。

今場比賽，西班牙在上半場傳球419次，是Opta有紀錄以來（1980年）歐國盃的上半場最多紀錄，全場917次傳球亦為歐國盃新紀錄，舊紀錄是西班牙9年前在對愛爾蘭之役造出的859次，而「狂牛」亦是有紀錄以來歐國盃首支控球85%的球隊。另外，西班牙今場成功傳球830次，是今屆歐國盃暫時單場最多，瑞典全場只成功傳球89次，則是有紀錄以來第一支在歐國盃全場傳球少於100次的球隊。

西班牙主帥安歷基賽後表示己隊是較為出色的一隊︰「我們完全控制比賽，並嘗試盡量製造最多的機會。我們面對一支體能很強的球隊，我們確實有機會贏取比賽，唯一問題是未能把握機會。」「我不會在對波蘭的比賽前改變計劃，我們會嘗試每場比賽都採取相同踢法，我們會作好準備努力做到最好。」

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