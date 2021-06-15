德勤會計師事務所公佈的數據顯示，受到新冠肺炎疫情影響，英超各隊在19/20年球季，合共錄得歷來最高的近10億鎊（約110億）累計稅前虧損。

數據顯示，由於賽季一度因為疫情暫停，復季後亦要收為閉門作賽，加上要向轉播商退回部份款項，令各隊全季的收益按年下降了13%，跌至45億鎊左右。隨着疫情帶來的額外財務成本轉趨明顯，各隊合共亦創下了歷來最高、近10億鎊的累計稅前虧損，足足是對上一季的五倍。

「一如所料，Covid-19 大流行造成的全球經濟和社會動盪，令19/20球季收入減少，而20/21球季的財務業績將繼續受到重大影響。」德勤體育商業組的丹鍾斯說。不過，他亦預料隨着疫情緩和，球賽陸續開放讓球迷入場，情況將會有所改善。「當球迷可以全面回歸，但願是在21/22年球季之內，英超球會將再有機會錄得破紀錄的收入水平。」他說。

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