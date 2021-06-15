上禮拜歐國盃差啲出現悲劇，丹麥中場基斯甸艾歷臣突然喺冇預警下暈倒場上不省人事，好彩艾歷臣家陣已經冇乜大礙，周一終於喺事發後首次出IG報平安，多謝球迷對佢嘅關心同祝福，大家可以鬆番一口氣啦！

艾歷臣喺上星期六丹麥對芬蘭嘅上半場尾段突然暈倒，經過心肺復蘇法之後先恢復意識送院，期間更據報一度心臟停頓，後尾經搶救先醒番，令成個足球界都非常擔心。幸好艾歷臣已經冇事，日前透過傳媒回應話自己唔會放棄，佢禮拜一亦喺自己IG同球迷報平安，好多謝大家咁關心佢。

呢位丹麥中場話：「你們好嗎，多謝來自世界各地嘅你哋為我送上窩心嘅祝福同慰問，對我同屋企人嚟講都係好有意義，我冇大礙啦，只係仲要繼續留院接受檢查，但我嘅感覺係OK嘅。現時，我就要為我嘅丹麥國家隊兄弟打氣，希望佢哋下場（歐國盃）加油，為丹麥隊而戰。祝福大家，艾歷臣。」

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