周二英格蘭國家隊在官方網站宣佈，效力曼聯的門將甸恩軒達臣因為髖關節的傷勢未康復，無法繼續隨隊訓練的關係，因此將會返回曼聯作進一步的評估以及檢查。至於錫菲聯門將蘭斯達爾就獲補選入隊，不過這名23歲門將此前從來未為英軍上陣過，而且近年在球會以及英格蘭U21的成績不佳的關係，未知蘭斯達爾會否將「黑氣」帶到英格蘭國家隊當中。

此前英格蘭在D組首戰1:0擊敗克羅地亞的賽事當中，D軒達臣甚至無法被列入英軍的後備席當中，當初有指是為了預防軒達臣的傷勢進一步惡化。不過周一軒達臣依然無法參加球隊的訓練，只可以留在室內進行康復工作，因此球員認為最好的方案是回到曼聯對傷勢再作評估，因此英軍亦願意放人。根據歐洲足協的規定，在歐國盃期間假如有門將出現傷病問題，球隊可以在任何時候補選一名門將，故英軍決定徵召錫菲聯門將蘭斯達爾入隊。

只不過蘭斯達爾因為過去兩季的成績被稱為「黑仔王」，先在19/20球季跟隨般尼茅夫降班，直至今季回歸錫菲聯又再次經歷降班。就連此前跟隨英格蘭U21出戰U21歐國盃分組賽，為球隊正選把關的蘭斯達爾在最後一輪賽事被克羅地亞轟入一球，最終因對賽及得失球不及瑞士與克羅地亞出局，可見蘭斯達爾的運氣實在欠佳，未知這次入選國家隊又會否帶來負面影響。

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