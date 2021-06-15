歐洲國家盃周二上演死亡F組兩場首輪分組賽，首場凌晨12時賽事會先由力爭衞冕的葡萄牙作客鬥匈牙利，接着午夜3時就會有冠軍大熱法國作客大戰德國。

第一場

F組︰匈牙利 vs 葡萄牙

開賽時間：16/06 12:00pm

（Now618及616台直播 ）

- 葡萄牙將作客匈牙利在布達佩斯的主場普斯卡什球場。

- 2016年歐國盃冠軍葡萄牙今屆力爭衞冕，球隊近態不俗，6場不敗且防線穩健，今月兩仗熱身賽錄得1勝1和，首戰雖與西班牙悶和0:0，但第2仗以4球大勝以色列。

- 葡萄牙和匈牙利上屆歐國盃亦同編入F組，雙方在小組賽交鋒打成3:3平手；葡萄牙三場小組賽僅和波收場，最後仍能奪冠。其後兩軍在世界盃外圍賽交手，葡萄牙兩戰全勝。

- 葡萄牙在歐國盃的成績非常不錯，除了2016年奪冠，1984、2000和2012年三屆均殺入四強，1996和2008年兩屆都晉級八強，2004年一屆亦奪得亞軍。

- 匈牙利早年亦在歐國盃有過不俗成績，包括1964年一屆奪季軍，以及1972年獲殿軍，但他們隨後要到2016年才能再次打入決賽周。該屆匈牙利雖在F組壓過第三的葡萄牙首名出線，但16強就被比利時炒4蛋淘汰。

- 匈牙利在各項賽事近11場保持7勝4和的不敗紀錄，包括數月前的世盃外以3:0大勝聖馬力諾、4:1勇挫安道爾，以及上周鬥塞浦路斯和愛爾蘭的兩場熱身賽。

第二場

F組︰法國 vs 德國

開賽時間：16/06 3:00am

（Now618及616台直播 ）

- 法國將造訪德國在拜仁慕尼黑的主場安聯球場。

- 法國跟德國最近一次交手是2016年歐國盃四強，當時基沙文為法國梅開二度，領軍贏2:0殺入決賽，法國最後不敵葡萄牙得亞軍，不過他們兩年後就勇奪世盃冠軍。

- 今次是兩軍相隔5年後再交鋒，德、法近五次交手，後者取3勝2和不敗戰績。

- 法國在歐國盃兩場熱身賽均以3:0擊敗威爾斯及保加利亞。德國兩場熱身賽同樣戰績不俗，首場1:1賽後丹麥，第二場就以7:1大炒拉脫維亞。

- 德國被指穩定性不足已非昔日「大賽專家」，教練路維早前宣佈賽事結束後離隊，或多少影響軍心，今屆歐國盃將是這位德國主帥領軍15年後離任前最後一個賽事。

- 德國現時陣容中未有球員曾經在歐國盃取得入球，為德國踢過11次大賽的湯馬士梅拿，於2016年歐國盃八強互射12碼擊敗意大利晉級一仗，亦射失了12碼。

-----------------------------

【睇波梗要有UA「NO SHOW」私人貸款】

睇波梗要有UA「NO SHOW」私人貸款，只需網上簡單留低聯絡資料，無須露面，無須提供證明文件*，一星期7日都有專人幫你搞掂*，一批轉數快*。新客戶^成功提取貸款有迎新現金獎高達$5,000^。貸款唔使周圍騰！

立即申請：https://bit.ly/3gcrQGl

^新客戶定義為於本公司從未持有任何形式之貸款交易，在推廣期開立的e-Cash循環備用現金戶口除外。

*受條款及細則約束，詳情請向亞洲聯合財務有限公司客戶服務主任查詢。

亞洲聯合財務有限公司保留一切有關批核借貸申請之權利。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

查詢及投訴熱線：2681 8888

放債人牌照號碼：0901/2020

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波