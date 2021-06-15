快艇周一憑着尼納特（Kawhi Leonard）與保羅佐治（Paul George、PG）各得31分，在NBA季後賽西岸次圈第四回合，於主場以118:104擊退爵士，場數追成2:2平手。

快艇今仗一開賽已採取主動，打完第一節已領先爵士30:13，到半場更以68:44，拋離對手24分。雖然爵士在第四節一度發力狂追，打出一段17:7的攻勢，但最終仍以14分之差敗陣，先贏兩場的優勢亦告消失。

除了尼納特與PG表現出色外，馬卡斯莫里士（Marcus Morris）亦為快艇貢獻了24分。爵士方面，上回合因為扭傷足踝提早離場的米曹（Donovan Mitchell），今仗正選上陣40分鐘，但26次起手只中球，包括在三分區15射6中，外在在罰球線上15投13中，合共得到37分，恩高斯（Joe Ingles）與B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）亦分別有19分及18分，可惜「最佳第六人」卡拉臣（Jordan Clarkson）只有8分進賬，令球隊連輸兩場。

第五回合賽事周三就會在爵士主場進行。

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