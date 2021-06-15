早前在打入16強後退出法國公開賽的費達拿，周一在作為溫布頓熱身賽的哈雷網球賽，以7:6（7:4）、7:5力挫白羅斯球手伊華舒卡，晉級次圈。

雖然曾經10次贏得哈雷網球賽冠軍，但這是費達拿自19年溫網決賽後，首次出戰草地賽，所以亦難免有點生疏。這位39歲瑞士老將全場犯下26次大意失誤，比伊華舒卡多出10次，但最終仍能憑着出色的發球，以直落兩盤勝出。

「哈雷網球賽的首圈向來都很危險，亦難以讓人找到節奏，特別是今仗的對手除了發球強勁，削球也很厲害，但我認為自己做得很好，保持了冷靜及專注，在（首盤）決勝分的表現很好，之後更越打越順。」費達拿說。

「我的發球很好，但步法仍要改善，在場上亦要更加決斷，知道在甚麼時候要做甚麼。」費達拿說。「我很興奮可以返回草地作賽，而取勝從來都是美妙的事情。」

費達拿在次圈的對手，將會是加拿大新星艾利亞森與波蘭球手靴卡錫的勝方。

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