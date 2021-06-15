快艇於周一季後賽西岸次圈G4主場以118:104擊敗爵士，場數扳平2:2。贏波高興之餘，今仗拿下31分的尼納特（Kawhi Leonard）更成為網路熱話主角，事關他今仗對着爵士大前鋒費華斯（Derrick Favors）上演「死亡之扣」，動作剛好被攝影師捕捉到，這張posterized dunk相片就在社交媒體瘋傳。

快艇G4在主場史達普斯中心出戰繼續強勢，開賽不久就大幅領先爵士29分，全晚保持着拉開雙位分差的差距。尼納特更是越戰越勇，第三節餘1分24秒快艇大炒62:38時，他在「葫蘆頂」位置接過比華利（Patrick Beverley）的傳球，然後以變向加速越過防守他的萊斯奧尼爾（Royce O’Neale），前面迎來2米03高的爵士大前鋒費華斯補位，但尼納特大無畏跳起拉杆，對着費華斯上演「死亡之扣」，令全場球迷譁然，旁述員都非常驚訝！

有趣的是，相片拍到附近的爵士球員們驚訝的表情，射手B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）似乎對尼納特的隔扣難以置信，爵士控衞米曹（Donovan Mitchell）更展現出「O嘴」的表情。

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