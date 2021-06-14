西班牙0:0賽和瑞典，當中瑞典門將羅賓奧臣絕對功不可沒，全場雖然只有5次的撲救，但每次都是西班牙的黃金機會，這位效力愛華頓的二號門將，絕對是打出精彩一役。

羅賓奧臣在愛華頓只是做比克福特的後備，雖然今季領隊安察洛堤曾給予他上陣機會，可惜他的表現不算突出外，9場中只有2場能保持不失。不過，身為瑞典國家隊首席門將的他，今場的表現可以「完美」形容，上半場面對對方今場表現不俗的丹尼爾奧莫，上半場先救出他的近門頭槌，其後面對他強而有力的遠射亦被他救出，在西班牙上半場狂攻下，仍然沒有人能攻破他的把守的大門。下半場西班牙表現下滑，但臨完場前瑞典球員體力不計，羅賓奧臣依然挺身而出，救出謝拉特摩蘭奴的近門頭槌同樣非常關鍵。

在這個大數據時代，足球亦會被分析，「預計入球」和「預計失球」是近年興起的數據項目，而今仗西班牙的「預計入球」和瑞典的「預計失球」為2.07球，但在羅賓奧臣神勇的演出下，球隊未有失球，可見，不論在數據上還是表現上，這位瑞典國家隊首席門將都非常出色。

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